Trio blijft in de cel na poging doodslag met heliumtank in Affligem

Na het incident sloeg de man die de klap had uitgedeeld op de vlucht, samen met zijn twee kompanen. De dag erna gaven twee van hen zich aan bij de politie, in het bijzijn van hun advocaat. De derde verdachte kon door de politie worden opgepakt. Het trio werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hen aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. De raadkamer besliste woensdag om de aanhouding van het drietal te bevestigen. Daardoor blijven ze nog minstens een maand in de cel, al kunnen ze nog in beroep gaan.