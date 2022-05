Donald Trump verliest krachtmeting in VS-staat Georgia: zijn kandidaten scoren slecht in de voorverkiezingen

In 2020 verloor de uittredende president Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen van de Democraat Joe Biden. De staat Georgia was niet beslissend, maar Trumps nederlaag was er heel nipt en de staat ging al bijna 30 jaar naar de Republikeinse kandidaat.



Trump beweert tot op vandaag dat de verkiezingen gestolen zijn en dat er massaal fraude werd gepleegd - onder meer in Georgia, al heeft hij daar geen harde bewijzen van. Hij probeerde zelfs om de gouverneur van Georgia Brian Kemp en de belangrijkste verkiezingsambtenaar Brad Raffensperger te beïnvloeden, maar die gingen daar niet op in.