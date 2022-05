Elke dag lopen 1.000 Chinese wolhandkrabben in de val in Merelbeekse Scheldemeersen

Maar hoe komen die krabben nu precies onze gebieden binnen? "Die zijn via verschillende havens Europa binnengekomen", legt Van Roeyen uit. "Dat gebeurt via het ballastwater van schepen. Ballastwater zit in de schepen en is een soort evenwichtssysteem. Hoe meer of minder lading er is, hoe meer of minder er ballastwater nodig is. Dat wordt lokaal opgepompt: dat kan in China, Japan of Amerika zijn. Dat water wordt regelmatig geloosd in verschillende Europese havens, en het is via dat water dat er waterdieren meekomen."