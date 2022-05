Waar komt fascinatie van Amerikanen voor vuurwapens vandaan en waarom is dat zo moeilijk te veranderen?

Een enkele schutter heeft in een school in Uvalde in de Amerikaanse staat Texas zeker 21 mensen doodgeschoten, onder wie 19 kinderen. Dat is de balans van de op een na bloedigste schietpartij in een Amerikaanse lagere of middelbare school, na die in de school van Sandy Hook in de staat Connecticut, nu 10 jaar geleden (en de op twee na dodelijkste als je ook de schietpartij op de universiteit Virginia Tech meetelt, in 2007).

Andere namen kent u mogelijk ook nog: de schietpartij in Parkland in Florida in 2018 waar 17 jongeren vermoord werden en datzelfde jaar stierven er nog eens 10 bij een andere schietpartij in Santa Fe in New Mexico.