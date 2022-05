Vincent Kompany is niet langer trainer van Anderlecht. Dat laat de voetbalclub zelf weten. De ex-Rode Duivel begon in de zomer van 2019 aan zijn trainerscarrière. Eerst in combinatie met zijn rol al verdediger, later als hoofdcoach. Nu scheiden de wegen. Het is niet duidelijk wat hij nu gaat doen, al wordt hij in de Engelse pers nadrukkelijk gelinkt aan Burnley. Lees meer bij Sporza.