Opvangcentrum Merelbeke slaat noodkreet: "Nooit eerder zoveel gewonde egels binnengekregen" 

Op vier jaar tijd is het aantal zieke egels gestegen van 500 naar mogelijk dit jaar 2000. Dat laat het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren van Merelbeke weten. Dat is niet alleen te wijten aan de robotmaaiers waar de beestjes onder terecht komen, maar vooral aan hun verwondingen die geïnfecteerd raken met een besmettelijke bacterie. Dat vertelt verantwoordelijke Nick De Meulemeester. "Egels met wondjes raken vaak besmet met de difteriebacterie via een bijtwonde. Ze blijven maandenlang verspreider van de bacterie, waardoor ze ook soortgenoten aansteken. Bijna zeker is dat de robotmaaiers in het verleden de eerste aanzet hebben gegeven tot extra pootblessures met infecties die volop hun bacteriën verspreidden."

De symptomen zijn afschuwelijk voor de egels. Zo krijgen ze te maken met zwaar geïnfecteerde poten, kopjes en nek. "Bovendien komen er vaak nog stinkende, etterende wondjes bij op moeilijk bereikbare plaatsen zoals tussen hun stekels. Het is een heel karwei om deze dieren dagelijks op te volgen. Vaak zitten hier wel 100 egels tegelijk in hokken, kooien en opbergbakken. Hiervan hebben er enkele tientallen dagelijks wondzorg, medicatie en andere ondersteuning nodig om ze de beste kans op revalidatie en overleving te geven."