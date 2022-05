Een eenzaat die afhaakte op school en plots foto's van geweren postte: dit weten we al over de schutter in Uvalde

Erg veel is er nog niet doorgesijpeld over de 18-jarige jongeman die in een lagere school in Uvalde 19 kinderen en 2 volwassenen vermoordde, voor hij zelf door de politie werd gedood. Salvador Ramos woonde zelf in het kleine Texaanse stadje met 16.000 inwoners, dat geprangd ligt tussen San Antonio en de Mexicaanse grens.