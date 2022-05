Will Tura rouwt om Johnny Sax, saxofonist die 59 jaar in zijn band speelde: "Ik kon altijd op hem rekenen"

Johnny Sax begon zijn carrière als muzikant bij de Belgische marine. Will Tura (81) kon hem overtuigen om in zijn band saxofoon te komen spelen. Dat heeft Sax 59 jaar gedaan. "Ik heb bijzondere jaren gehad met Johnny", vertelt Tura. "Hij was een hele goeie muzikant, ik kon altijd op hem rekenen. We waren al die jaren goeie vrienden en we hadden veel respect voor mekaar."