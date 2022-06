Zeldzame lentevuurspinnen ontdekt in Genk: "Het is zoals de lotto winnen"

De lentevuurspin is een zeldzaamheid geworden in Europa. "De kans dat je zoiets per toeval kan spotten is bijna onbestaande", gaat Brys verder. "Want de lentevuurspin is bijna uitgestorven. Die spin komt nog maar in acht Europese landen voor en in België alleen maar in Lommel."

Spinnenexperts hebben het terrein intussen uitgekamd en ze hebben verschillende nestjes van lentevuurspinnen ontdekt. Rik Brys gaat samen met de stad bekijken hoe het terrein het best beheerd kan worden, zodat de spin goed beschermd blijft.