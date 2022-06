Zevende editie We R Young biedt eerste festivalervaring aan tieners in Hasselt

In de eerste editie na corona zijn de organisatoren van het festival erg blij dat het kan doorgaan: “Vorig jaar hebben we een kleinere editie moeten doen, in Zomerkwartier, maar nu zijn we heel blij dat we het terug op de Kapermolensite kunnen laten doorgaan.” Nu het festival niet meer in een kleinere editie moet doorgaan, is er ook weer meer ruimte voor randactiviteiten. Er zijn workshops van Villa Basta voorzien, Tik Tok booths, foodtrucks, skate initiaties en nog zoveel meer. Terwijl de kinderen druk bezig zijn, is er ook aan de ouders gedacht. Voor hen is er plaats in de zone We Were Young, waar ze kunnen wachten terwijl hun kind op het festival vertoeft.