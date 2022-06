Zilvermeer in Mol heeft nieuwe redderstoren: "Beter overzicht over volledig zwemgedeelte"

In het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol is er vandaag een nieuwe redderstoren geopend. Het nieuwe reddersvlot is een stuk verplaatst om meer overzicht te hebben op de glijbanen en op de pontons. “Het is belangrijk dat we een goed overzicht hebben over alle zwemmers want bij de oude toren merkten we dat we vaak achter ons moesten kijken”, zegt redder Bram Berckmans.