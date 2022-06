Zutendaal lanceert fietsroute langs oorlogsrestanten

De fietsroute is ontstaan nadat er aan het Munsterbos loopgraven werden ontdekt in het kader van het project Onder de Radar van de provincie Limburg, zo vertelt schepen van Erfgoed en Toerisme Dirk Smits (ZVP): “De site van de loopgraven ligt pal langs het fietsroutenetwerk, wat zeer toegankelijk is. Op die manier willen we de passant kennis laten maken met ons verleden.”