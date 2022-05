3.000 ton Kinder-producten uit de markt gehaald, "tientallen miljoenen euro" verlies na salmonella-uitbraak

Chocoladefabrikant Ferrero zegt dat het al meer dan 3.000 ton aan Kinder-producten uit de rekken heeft moeten halen, met een kost van tientallen miljoenen euro's. Dat zegt de directeur-generaal van Ferrero Frankrijk in een interview met de Franse krant "Le Parisien". In december werd salmonella vastgesteld in de fabriek in Aarlen. Honderden mensen in Europa werden ziek na het eten van Kinder-producten.