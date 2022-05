"Passieproject" van Adil El Arbi en Bilall Fallah vanavond in première in Cannes: dit moet je weten over "Rebel"

We spreken Adil El Arbi via Zoom vanuit Londen, waar hij met kompaan Bilall Fallah aan hun film “Batgirl” werkt. “Door de coronacrisis lopen de montageperiodes van verschillende projecten door elkaar, omdat ze meermaals zijn uitgesteld”, vertelt El Arbi.

“In een ideale wereld willen we ons toeleggen op 1 of 2 films per jaar, nu zijn we met teveel tegelijk bezig. Maar hey, vakantie is voor later”, lacht hij. “Het is een boeiende spreidstand, tussen Hollywoodprojecten met grote budgetten waar we veel kunnen uitproberen, en verhalen dicht bij onszelf met meer artistieke vrijheid. Wat we leren op de ene set, passen we toe op de volgende.”

De agenda van El Arbi en Fallah puilt uit, want ze hebben ook nét de laatste hand gelegd aan enkele afleveringen van “Ms. Marvel”, de reeks die op 8 juni via Disney+ uitkomt. Maar nu ligt de focus even op de première van Caviar-productie “Rebel”: “onze meest belangrijke en persoonlijke film”, zegt El Arbi onomwonden.