Agressie tegen Brusselse ambulanciers neemt toe: "We zijn er niet om aangevallen te worden"

Er komt ook nog een actieplan van de Brusselse brandweer om agressie tegen te gaan: “Zo al iedereen een cursus geweldloze communicatie volgen. Er worden procedures opgesteld in geval van stedelijke onlusten. We gaan ook jongeren uit de verschillende gemeenten opleiden als preventie-brandadviseur. We gaan het beroep van brandweerman ook beter in de kijker zetten. We zijn een hulpverleningsdienst en staan ten dienste van de bevolking. We zijn er niet om aangevallen te worden”, zegt Derieuw, die nog aanstipt dat agressie tegen hulpdiensten geen Brussels probleem is, maar een Europees probleem.