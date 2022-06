Bekende chef-koks en restaurants serveren gerechten op culinair festival Antwerpen Proeft

Het culinair festival Antwerpen Proeft gaat vandaag van start in de Waagnatie aan het Eilandje. Bekende restaurants en chef-koks serveren hun signatuurgerechten in verschillende kraampjes. Topsommelier Sepideh Sedaghatnia van het Antwerpse restaurant Divin By Sepi is blij met de grote opkomst. "We zijn met 4 en kunnen het niet bijhouden", lacht ze.