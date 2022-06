Belangrijke toegangsweg naar Kalkense Meersen is niet meer toegankelijk voor auto's

De gemeente hoopt dat de Tragelweg op die manier een zachte aanloop vormt naar de Kalkense Meersen. "Het belangrijkste is dat we passanten maximaal kunnen laten genieten van de nabijheid van de Schelde en de Kalkense Meersen", zegt de schepen.

Het verbod geldt voor al het gemotoriseerd verkeer op de Tragelweg, zowel in Wetteren als in buurgemeente Wichelen. Er is wel een uitzondering voor plaatselijk verkeer, want er is wel hier en daar bewoning langs de Tragelweg. En ook speedpedelecs en bromfietsen mogen er nog door.