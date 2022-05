Belgische vrouw verdronken in Tunesië

In Tunesië is een Belgische vrouw verdronken, zo staat te lezen bij directinfo.webmanagercenter.com en wordt bevestigd bij Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw van in de veertig die getrouwd was met een Tunesiër.

Ze werd verrast door een veranderde stroming toen ze woensdag ging zwemmen aan het strand van El Haouaria op het schiereiland Cap Bon. De vrouw werd ver van het strand weggesleurd. De Civiele Bescherming kon haar nog uit het water halen, maar ze overleed later in het ziekenhuis.