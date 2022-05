Boot met meer dan 800 Haïtianen op weg naar VS strandt in Cuba

842 Haïtianen, onder wie 70 kinderen en 97 vrouwen werden ondergebracht in een kamp in de provincie Villa Clara, zei het lokale Rode Kruis. De Haïtianen kwamen gisteren aan in Villa Clara wat aan de noordkust van Cuba ligt, op zo’n 300 kilometer ten oosten van de hoofdstad Havana.

De Haïtianen werden op volle zee achtergelaten door hun kapitein en hun boot raakte op drift. Met een zaklamp wisten ze de aandacht te trekken van mensen aan de Cubaanse kust. "Tijdens de boottocht hebben 15 mensen zichzelf in de zee geworpen, omdat ze de honger niet meer konden verdragen", zei 19-jarige Haïtiaan Joyce Paul aan persbureau AP. Paul reisde met zijn oom, diens vrouw en hun baby en ze moesten daarvoor 4.000 dollar per persoon betalen.



De familie zei dat de kapitein hen eergisteren in de vroege ochtend in de steek had gelaten, de man was met een aparte kleine boot vertrokken samen met zijn vrouw, nadat ze eerst allemaal de mobiele telefoons van de Haïtianen hadden meegenomen.

Het hoofd van het Rode Kruis in de provincie Villa Clara, Miguel Ángel Fernández, zei dat de 842 Haïtianen medische hulp hebben gekregen. "Ze zitten in quarantaine", zei Fernández nog. Wat betekent dat ze drie tot vijf dagen zouden blijven.



De Haïtianen worden ook gecontroleerd op ziektes zoals COVID-19, malaria en cholera. Volgens de directeur van de lokale epidemiologische dienst vertoonden sommigen uitdrogingsverschijnselen, spijsverteringsproblemen en huidwonden door de zon van hun tocht op zee zonder voedsel of bescherming.

Het is de eerste keer dat een boot werd ontdekt, waarbij meer dan 800 migranten uit Haïti naar de VS probeerden te varen. Toch meldde de Amerikaanse kustwacht dat ze de afgelopen maanden verschillende boten onderschepten met telkens meer dan 100 Haïtianen aan boord. Het gebeurt ook vaker dat stromingen en winden de boten van de Haïtianen naar Cuba voeren. Maar Cuba brengt de meeste migranten terug naar Haïti.

Corruptie en politieke instabiliteit

Haïti heeft meer dan 11 miljoen inwoners en is een van de armste landen ter wereld. Het land kent veel corruptie, politieke instabiliteit, bendegeweld en is zeer kwetsbaar voor natuurrampen.



Zo was er vorig jaar in augustus een zware aardbeving waarbij meer dan 2.000 doden vielen, meer dan 12.000 mensen raakten gewond en er worden nog steeds hondenden mensen vermist. 130.000 huizen en gebouwen werden verwoest en nog eens 46.000 huizen raakten ernstig beschadigd. In 2010 kostte een zware aardbeving aan zo’n 220.000 Haïtianen het leven.



Volgens mensenrechtenactivisten in Haïti vinden migranten het "veiliger" om hun leven te riskeren op een overvolle boot op zee dan nog langer in hun land te blijven.

