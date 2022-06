Deinze pakt uit met wielertruitjes die verwijzen naar lokale wielerhelden

De wielertruitjes zijn grotendeels zwart-wit, de kleuren van Deinze en het Land van Nevele. Maar de kraag en de mouwboordjes hebben verschillende kleuren, en dat is niet zomaar. "De mouwboordjes in geel en groen verwijzen naar de gele trui van Wontergemnaar Lucien Buysse in de Ronde van Frankrijk van 1926 en de groene trui van Willy Planckaert in de Ronde van Frankrijk van 1966", zegt burgemeester Jan Vermeulen.