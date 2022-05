Andy Fletcher (60) toetsenist en medeoprichter van Depeche Mode overleden

Andy Flechter is zijn muzikale carrière begonnen als basgitarist bij de band "No Romance in China" in de jaren 70. Hij speelde er samen met schoolvriend Vince Clarke. In 1979 richtte Fletcher samen met Clarke en Martin Gore de band "Composition of sound" op. Intussen gooide Flechter de basgitaar over de haag en stapte hij over op synthesizer.

"Composition of sound" veranderde van naam in "Depeche Mode" nadat Dave Gahan als zanger begon. Depeche Mode maakt elektronische muziek en scoorde doorheen de jaren verschillende grote hits: van "Just can’t get enough" over "Personal Jesus" tot "Enjoy the silence".

BELUISTER – "Enjoy the silence":