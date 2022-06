Eerste Aziatische hoornaars gespot in Beringen en Leopoldsburg: "Honingbijen hebben er geen verweer tegen"

De Aziatische hoornaar is een zeer grote zwarte wesp met een oranje band op het achterlijf. Omdat de soort een bedreiging is voor de inheemse honingbijen wordt de verspreiding ervan nauwgezet opgevolgd door organisatie Vespa-Watch. "Europa vraagt ons om de soort te bestrijden", legt Dominique Soete uit. "Want die Aziatische hoornaar is in 2004 vanuit Frankrijk ons land binnengekomen. En elk jaar dringt ze zo'n 60 kilometer verder door in Europa. En de inheemse honingbijen hebben er geen verweer tegen."