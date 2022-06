Festival Garnizoen van start gegaan op be-MINE in Beringen: "Voorbereid om snel te reageren bij incidenten"

"Ook de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo is voorbereid om snel te reageren bij mogelijke incidenten", verzekert woordvoerder Katrien De Clercq. "Vorige week is er een oefening geweest om de diverse risico's van het festival in te schatten. Ook het fenomeen needle spiking is aan bod gekomen. In geval van hysterie kan het festival stilgelegd worden. Als er geen paniek is, zullen onze diensten ingezet worden om mogelijke daders op te sporen."