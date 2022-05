Topmodel Kate Moss getuigt op proces Depp-Heard: "Nee, Johnny heeft me nooit van de trap geduwd, gegooid of gestampt"

"We vertrokken samen naar buiten, Johnny en ik. Maar het had net geonweerd, en toen ik buitenkwam, ben ik uitgegleden, tot beneden aan de trap. Daarbij heb ik me pijn gedaan aan mijn onderrug", aldus Moss. "Natuurlijk heb ik geroepen, want ik wist niet wat me net was overkomen, en ik had pijn. Johnny is daarop teruggelopen, om me te helpen. Hij heeft me naar mijn kamer gedragen, en gezorgd voor medische hulp."

Alle geruchten over geweld van Depp tegen Moss heeft het topmodel met deze getuigenis klaar en duidelijk weerlegd. Dat is een streep door de rekening van team Heard. Tijdens de videogetuigenis van Moss kon de advocaat van Depp amper een glimlach onderdrukken.

De getuigenis van Moss plaatst (opnieuw) vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Heard in dit gemediatiseerde proces. Na de getuigenis van Moss kregen de advocaten van Amber Heard ook nog de kans om haar enkele vragen te stellen, maar ze zijn daar niet op ingegaan.