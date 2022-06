Gezin uit Lubbeek start noodgedwongen geldinzameling nadat dakwerker verdwijnt

"Daarna leden we nog heel wat waterschade in de kamers, in de badkamer en de veranda. De kinderen sliepen dan maar tijdelijk beneden. De gebreken stapelden zich verder op en in de zomer heeft de dakwerker ons helemaal in de steek gelaten”, zegt het koppel.

Ze trokken naar de rechtbank om de dakwerker in gebreke te stellen. “We zijn nu een jaar later en er is nog geen uitspraak”, zegt het koppel teleurgesteld. “Intussen is er schimmel in de kamers ontstaan en verwarmen heeft geen zin, want alle warmte gaat weer via het half open dak naar buiten. Onze twee kinderen zijn bovendien vaker ziek."