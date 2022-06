Groepsaankoop van 1.000 regentonnen voor inwoners in Zuid-Oost-Vlaanderen is een succes

De groepsaankoop van intercommunale SOLVA in 26 gemeenten in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen, is een succes. Het was de bedoeling om in totaal 1.000 regentonnen aan te kopen, en dat is gelukt. Via de groepsaankoop kunnen inwoners voordelig een regenton van 300 liter aanschaffen voor 69 euro. Dat is de helft goedkoper dan ze zelf te kopen.