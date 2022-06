Kapel van woonzorgcentrum Egmont in Zottegem wordt naschoolse kinderopvang

Momenteel kunnen een vijftigtal kinderen naar de naschoolse opvang in deelgemeente Erwetegem. Maar dat is voor ouders vaak te ver van het centrum van Zottegem. De kapel in de Deinsebekestraat zou daarom een ideale locatie zijn, zegt schepen Jenne De Potter (CD&V). "We gaan de kapel inderdaad herbestemmen zodat onze buitenschoolse kinderopvang daar kan huizen. Kinderen die na school of tijdens vakantie opvang nodig hebben, zullen dan in de kapel terecht kunnen."

Al moet die eerst wel aangepast worden, gaat De Potter verder. "Uiteraard wordt de kapel helemaal ingekleed met moderne infrastructuur, maar met respect voor het verleden. We gaan de ramen ook vergroten tot op de grond, zodat de kinderen een mooi uitzicht krijgen op de tuin. Op die manier geven we dat stukje erfgoed een nieuwe moderne invulling."