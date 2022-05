Klimmen tegen angst: Sven uit Laarne is eerste klimtherapeut in ons land

"Bij klassieke therapieën wordt er veel gepraat over je angsten", steekt Sven van wal. "Maar bij klimmen wordt je er lichamelijk mee geconfronteerd, omdat veel mensen het nooit hebben gedaan. Ik vraag dan hoe ze met die angst omgaan, en dat kunnen ze doortrekken naar situaties in het dagelijkse leven waar ze andere angsten ervaren. Want als je er in de klimzaal mee kan omgaan, lukt dat misschien ook in het dagelijkse leven."

Mensen met depressie, burn-out of die vastlopen in hun eigen angsten, kunnen bij Sven terecht voor een klimtherapie. De resultaten zijn erg goed, vertelt hij. "Universiteiten in Amerika en Engeland hebben verschillende studies gedaan, en daar is het effect van klimtherapie bewezen."