Kruisem schenkt opgepompt water van wegenwerken aan land- en tuinbouwers

De gemeente Kruisem is momenteel bezig met wegenwerken op de Nazarethsesteenweg en de Boeregemstraat. Daar komen een nieuwe riolering, rijweg en fietspad. "Normaal vloeit het opgepompte water bij werken richting beek of riolering", klinkt het bij schepen Robrecht Bothuyne (CD&V). "Maar deze keer willen we het op een nuttige manier gebruiken door het helemaal gratis ter beschikking te stellen van onze land- en tuinbouwers die het nodig hebben om hun velden te bevloeien."