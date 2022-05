LikeMe Coaster in nieuwe Ketnetzone in Plopsaland De Panne

Steve Van den Kerkhof, de baas van de Plopsa Group, is blij met de nieuwe Ketnetzone. "We wilden #LikeMe een eigen attractie in het park geven omdat de serie erg populair is binnen onze doelgroep. Met die rollercoaster mikken we op een iets ouder publiek, terwijl we met Tik Tak eerder de allerkleinsten aanspreken. Op die manier is er in de nieuwe zone voor elk wat wils."