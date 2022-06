Mestbedrijf Fertimass in Maaseik krijgt toch strengere regels opgelegd 

"Inbreuken op onze mest- en milieuwetgeving raken iedereen en zijn niet meer of minder dan een aanslag op ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen" vindt bevoegd minister Zuhal Demir. "Het spreekt dan ook voor zich dat we, zeker bij bedrijven die vermeld worden in gerechtelijke dossiers, het toezicht verhogen en de milieuvoorwaarden verscherpen waar nodig. In plaats van zich daartegen te verzetten, verwacht ik van bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor ons leefmilieu. Bedrijven die zo sterk tegenspartelen tegen evidente maatregelen, blijven op mijn radar staan."