"Goodfellas"-acteur Ray Liotta (67) overwacht overleden

Ray Liotta werd in 1954 geboren in Newark in de Amerikaanse staat New Jersey en belandde hij vrij snel in een weeshuis. Pas toen hij 6 maanden was, werd hij geadopteerd door de familie Liotta. Hij studeerde later drama en speelde initieel vooral mee in musicals.

Intussen had Liotta de smaak voor het acteren echt te pakken. Hij verhuisde naar de overkant het water naar New York en begon aan audities mee te doen. Zijn eerste televisierol van betekenis kwam er in de Amerikaanse soap "Another world" op NBC. Jarenlang speelde hij er de rol van Joey Perrini.

Daarna verhuisde hij naar Los Angeles om aan zijn filmcarrière te werken. In 1986 speelt hij mee in de film "Something wild". Daarvoor kreeg hij meteen een eerste nominatie voor een Golden Globe. Al kao hij die nominatie niet verzilveren.

FOTO - Ray Liotta helemaal links naast Robert De Niro, Paul Sorvino en Joe Pesci, promofoto van de film "Goodfellas":