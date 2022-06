Oekraïense vluchtelingen in leegstaande residentie in Knokke-Heist

Het is de bedoeling dat er vanaf 1 juli Oekraïense vluchtelingen in residentie Seaflower verblijven. Bij het begin van de zomervakantie dus en dat is geen toeval. Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) van Knokke-Heist: "Er verblijven al een tijd Oekraïense vluchtelingen in privé-huizen in onze gemeente. Daar zijn nogal wat tweede verblijven bij. Maar in de zomervakantie zijn die soms verhuurd. Of sommige eigenaars willen er zelf hun vakantie komen doorbrengen. Daarom gaan we de vluchtelingen onderbrengen in de leegstaande residentie Seaflower.