Voetbalploeg FC Maasland Noord-Oost neemt deel aan Special Olympics Belgium: "Wij gaan voor goud!"

"Ik heb ook al de Special Olympics meegedaan met mijn badmingtonclub", zegt de 28-jarige Bram Runen uit Rotem. "Nu doen we met de voetbalploeg mee. Er is veel ambiance in de ploeg en dat is heel leuk. Het is altijd lachen. We willen natuurlijk weer voor goud gaan maar dat willen natuurlijk alle ploegen die meedoen", lacht Bram.