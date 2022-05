Opluchting in supporterscafé in Anderlecht: "Kompany heeft veel beloofd, weinig gerealiseerd"

Toch blijft Kompany hun held. "Het is een goede speler, maar als trainer te licht." Toch zijn er ook optimisten aan de toog: "Ne kie vierde, en derde, noste joar twiede en den kampioen, 'trustz ze procez'." Over de opvolging zijn de meningen verdeeld. De meest zien Felicé Mazzù van Union graag komen. Cafébaas Bich vindt dat Mazzú bij Union moet blijven. Wat de toekomst brengt voor Anderlecht is voor deze caféklanten onduidelijk. Sommige vragen zich hoeveel geld Kompany heeft geïnvesteerd in de club en of hij dat geld nu terug meeneemt.