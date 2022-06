Oude treinstellen in voormalig station van As krijgen tweede leven

Kunstencollectief Haute Cuisine zal enkele oude goederenwagons omvormen tot tentoonstellingsruimtes, en verenigingen zullen er kunnen vergaderen. "En in de loods wat verderop zullen mensen een soort van real life game kunnen spelen", zegt Hessels. Zo'n real life game is een spel met opdrachten en echte acteurs. In Maaseik kan je een gelijkaardig spel al spelen in het oude ziekenhuis.

Aan het station van As zal ook het toeristische onthaal aangepakt worden. Want de site is een toeristische trekpleister. Het is een van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. De werkzaamheden zouden tegen eind volgend jaar klaar moeten zijn.