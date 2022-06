Pastoor zegent motoren in Jette: "Het gaat om samenhorigheid over taal en cultuur heen"

Tijdens de motorzegening werd geld opgehaald voor de vzw 'Belgian Blue Line'. Die vzw werd opgericht naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart 2016.

Onder het motto “United We Stand” werden badges verkocht om een politieofficier die ernstig gewond werd te ondersteunen. Later werd de actie “The Thin Blue Line” uitgebreid naar alle politiemensen die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval of ernstig incident.