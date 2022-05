Reebok gevangen in binnentuin met hoge muren in het centrum van Leuven

Het blijft voor Mathieu wel een raadsel hoe de reebok in die tuin is geraakt. "De tuin was omringd door muren van meer dan twee meter 80, in de tuin ernaast stond een begroeid hekken van zeker één meter tachtig hoog, maar ook die tuin was afgesloten zonder uitgang of weg naar veld of bos. Een ree kan wel hoog springen, die reebok zou er wel over raken, maar hoe komt hij daar?" Het huis staat in de buurt van de Kruidtuin en er is wel nog wat groen in de buurt, daar zit mogelijk de verklaring.

Volgens Mathieu is dit de tijd waarop reebokken worden verstoten en ze een nieuw territorium zoeken. "In het algemeen kunnen we zeggen dat we vaker reeën moeten vangen dichter bij bewoning en mensen in dorpen en steden."