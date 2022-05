Ruben Van Gucht getrouwd met hoogspringster Blanka Vlasic, koppel verwacht zoontje

Vlasic verzamelde vier wereldtitels (2007, 2009 outdoor, 2008, 2010 indoor) en een Europese titel (2010). Op Olympische Spelen greep ze twee keer nipt naast goud. In 2008 hield Tia Hellebaut haar van de olympische titel (Vlasic had één poging meer nodig op 2m05) en in 2016 moest ze vrede nemen met brons, hoewel ze weer over dezelfde hoogte als de winnares was gegaan.

Met haar persoonlijk record van 2m08 benaderde ze het in 1987 gerealiseerde wereldrecord van de Bulgaarse Stefka Kostadinova tot op één centimeter. In februari vorig jaar maakte ze het einde van haar sportloopbaan bekend.

Ruben Van Gucht was zeven jaar getrouwd met onderneemster Laurence Van Tongerloo. In oktober vorig jaar maakte het koppel op Instagram bekend dat ze gingen scheiden.