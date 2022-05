Scholieren uit Halle zitten vast in Perpignan omdat bus pech heeft

Het was even niet duidelijk wat er dan moest gebeuren. Volgens bronnen ter plaatse zou de busmaatschappij Pelikaan Cars gevraagd hebben om niet zelf naar een oplossing te zoeken. Zo zou een voorstel om met de trein verder te reizen geweigerd zijn. Het zou ook lang geduurd hebben voor duidelijk was waar de leerlingen konden overnachten.

Directrice Van Keerberghen relativeert die versie van de feiten: "Wij hebben een beroep gedaan op een soort van pechdienst voor autobussen. Die heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen konden overnachten in een hotel, vlak naast de garage. Er is ook gezorgd voor ontbijt en middagmaal."

De vervangbus is intussen onderweg. Die zou de leerlingen kort na de middag in Perpignan moeten oppikken. "Dit is natuurlijk heel spijtig", stelt Van Keerberghen. "Ik begrijp ook dat ouders zich zorgen maken, maar pech kan iedereen overkomen. Wij hopen dat iedereen nu snel met de vervangbus naar huis kan komen. De rest van de schooluitstap is goed verlopen. Het zal wel allemaal in orde komen", besluit de directrice.