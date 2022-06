School Blankenberge start met uniek zevende jaar voor wie in de immosector wil werken

Het Maerlant Atheneum in Blankenberge pakt volgend schooljaar uit met een nieuwe richting die je voorlopig nergens anders kunt volgen. Het gaat om een zogenaamde se-n-se opleiding, wat staat voor 'secundair na secundair', een korte, technische opleiding die leerlingen de kans geeft om zich verder te specialiseren zonder al te lang te moeten doorstuderen. "We voelden dat er bij leerlingen een grote vraag was naar dat soort opleiding binnen een economische richting", zegt Jurgen Balbaert, de directeur van het Maerlant Atheneum. "Maar er was ook vraag van de immobiliënsector zelf. Die sector schreeuwt om personeel dat voldoende geschoold is om een aantal ondersteunende taken te kunnen opnemen. Aan de kust voel je dat nog het sterkst, met de vakantieverhuur en de vele appartementen waar telkens een syndicus nodig is, iemand die toeziet op de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw."