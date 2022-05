Schrijfster "How to murder your husband" veroordeeld ... voor moord op haar man

In de Verenigde Staten is romanschrijfster Nancy Crampton Brophy veroordeeld voor de moord op haar man. Brophy is de feiten altijd blijven ontkennen, maar onder meer een oudere blogpost spreekt in haar nadeel. In "How to murder your husband" (vertaling: hoe vermoord je je man) speculeert ze over de beste manier om als vrouw je echtgenoot van het leven te beroven.