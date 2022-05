"Slag om de Donbas" gaat voort: Rusland beschiet meer dan veertig steden in het oosten van Oekraïne

Bovendien beschuldigt Oekraïne Rusland van "chantage". De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken heeft voorgesteld om de havens in de Zwarte Zee te deblokkeren in ruil voor het opheffen van enkele sancties. Oekraïne zegt dat Rusland op deze manier de internationale gemeenschap wil "chanteren".



De Oekraïense Zwarte Zee-havens zijn geblokkeerd sinds de invasie van Rusland in Oekraïne. De blokkade heeft de voedselvoorziening over de hele wereld beïnvloed, wat heeft geleid tot tekorten aan onder meer tarwe. Oekraïne is een van 's werelds grootste exporteurs van onder andere tarwe. "Een beter voorbeeld van chantage in de internationale betrekkingen kun je niet vinden", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken nog. Hij riep op tot meer sancties tegen Rusland.