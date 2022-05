Ouders gesloten crèche Langemark vinden moeilijk ergens anders kinderopvang

De kinderopvang moest dicht doordat er een kindje ernstig gewond geraakt is. Kind en Gezin zegt dat er geen zekerheid is over de veiligheid van de andere kinderen. Daarom komt er dus een tijdelijke sluiting. Voor de ouders is het niet gemakkelijk om ergens anders kinderopvang te vinden, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA) van Langemark-Poelkapelle: "Het is sowieso al moeilijk om kinderopvang te vinden. En nu zijn er extra plaatsen nodig voor 26 kindjes. Die zoektocht verloopt moeizaam. Onze sociale dienst heeft kinderopvanginitiatieven in de buurgemeenten gecontacteerd. Maar er zijn nog maar enkele ouders die al een alternatief hebben gevonden."