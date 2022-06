Subsidies voor landbouwers in Kortenaken die erosie willen voorkomen

“Met die extreme regenval, zijn er toch een paar percelen waar geregeld modder afstroomt en zo de weg op”, zegt schepen van Landbouw in Kortenaken Michel Vander Velpen (CD&V). Dat is niet alleen slecht voor de landbouwer zelf, want vruchtbare grond spoelt weg, maar het zorgt ook voor ellende op de weg. “Daarom gaan we nu een subiside van maximaal 750 euro geven aan landbouwers die daar iets tegen doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om grasstroken of kleine struikjes die de modder van de percelen tegenhouden.”

Ook wanneer land- en tuinbouwers maatregelen uitvoeren om de biodiversiteit te bevorderen, kunnen zij een beroep doen op de subsidie.