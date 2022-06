Tweede wegverzakking in Turnhout: "Oude rioolaansluitingen breken, dat maakt holtes in de ondergrond"

Op de De Merodelei in Turnhout is er sinds gisteravond opnieuw verkeershinder als gevolg van een wegverzakking. Het is al de tweede wegverzakking op enkele dagen tijd in dezelfde straat, want vorige week nog ontstond er plots ook een zinkgat even verderop, in de buurt van de stelplaats van De Lijn. De verzakkingen worden veroorzaakt door gaten in de ondergrond. Die ontstaan door lekken of breuken in de rioolaansluitingen. De stad gaat die nu vervangen.