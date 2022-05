Vicepremier Van Peteghem wil meer steun van coalitiepartners voor eerlijke fiscaliteit: "Soms bots ik op een muur"

"Wanneer gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen aangeven dat ze voelen dat hun uiterste best doen niet langer voldoende is, wanneer mensen twijfelen tussen een volle of halve tank, dan zitten we met een ernstig probleem. Niet enkel falen we dan in ons principe van werken moet lonen, maar dreigen we ook zo deze mensen te verliezen aan extreme en populistische partijen."