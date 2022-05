Bouwbedrijven zien steeds meer klanten die moeite hebben om te betalen

Bouwunie vraagt nu aan de banken om flexibeler te zijn voor klanten die er een lening hebben lopen voor renovatie of nieuwbouw. In principe geeft een bank schijven vrij aan de bouwheer om facturen van de aannemer te betalen.



"Wij stellen voor dat een bank de factuur van de aannemer rechtstreeks betaalt. En ook per factuur in plaats van per gegroepeerde factuur", zegt Waeytens. "Op die manier moeten aannemers niet te lang op hun geld wachten en kunnen we vermijden dat ook zij in de problemen komen."