Het rommelt in Oost-Congo: 72.000 mensen op de vlucht voor gevechten tussen leger en rebellengroep M23

De gewapende rebellengroep M23 is geen onbekende in de Oost-Congolese provincie Noord-Kivu. In 2012 en 2013 namen ze al eens een groot deel van de provincie in. Ze hebben toen ook kort de hoofdstad Goma bezet, een stad van 1 miljoen inwoners. Het Congolese leger en de VN-blauwhelmen konden hen uiteindelijk verslaan en joegen hen de grens over naar Oeganda en Rwanda.

Sinds eind vorig jaar zijn de rebellen echter teruggekeerd. Een vijftal dagen geleden is het geweld weer opgeflakkerd. Ze vielen onder andere een belangrijke legerbasis aan in de stad Rumangabo. In die buurt ligt ook het hoofdkwartier van het beroemde Virungapark, bekend voor z'n berggorilla's. De Belg Emmanuel De Merode, directeur van het park, woont daar en bevestigde gisteren nog aan persbureau Reuters dat er in de omgeving fel wordt gevochten. De legerbasis zelf zou intussen weer in Congolese handen zijn.