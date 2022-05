75 jaar na zijn dood voert auteur Felix Timmermans boekenverkoop in Vlaanderen aan met "Boerenpsalm"

“Boerenpsalm”, een roman Van Felix Timmermans uit 1935, voert de verkoopscijfers aan in de Vlaamse boekhandel en geeft daarmee de nieuwe Dimitri Verhulst of Tom Lanoye het nakijken. Bart Van Loo, die in de nieuwe uitgave van “Boerenpsalm” een voorwoord schreef, had dit succes niet verwacht: “Het moet een of twee generaties geleden zijn dat Timmermans dit succes heeft gekend. Het is onverhoopt, maar tegelijk een teken van hoop. Als je met een klein dreamteam en een moedige uitgever je nek uitsteekt kan het dus wel: een oude klassieker opnieuw laten opgaan in de vaart der volkeren”, zegt Bart Van Loo.